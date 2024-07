Beckhamowie w Londynie na premierze filmu "Class 92"

1 z 12

Życie rodziny Beckhamów interesuje Brytyjczyków tak samo jak to, co dzieje się u księżnej Kate i księcia Williama. Wczoraj Victoria i David wraz z synami pojawili się w Londynie na premierze filmu "Class of 92" obrazującego historię klubu sportowego Manchester United, w którym grał kiedyś piłkarz. Zobacz: Stylowi Beckhamowie na okładkach francuskiego Vogue'a

Na czerwonym dywanie najwięcej uwagi fotoreporterów przyciągnęła Victorii. Projektantka pojawiła się w czarnym prostym płaszczu i niebotycznych szpilkach. David natomiast z ochotą pozował do fotek z fanami i rozdawał autografy. Ponadto gwiazdorska para wraz z synami Brooklynem, Cruzem i Romeo dała sobie zrobić pamiątkowy portret z wydarzenia. Zabrakło tylko małej Harper's Seven.

Jak na razie Victoria wraz z mężem chronią dziewczynkę przed medialnym zgiełkiem jak tylko mogą.

