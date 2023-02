Sandra Kubicka i Aleksander Baron przez jakiś czas ukrywali swój związek, jednak pod koniec 2021 roku postanowili oficjalnie potwierdzić medialne doniesienia. Czyżby przyszedł czas na kolejny etap z związku! W jednym z ostatnich wywiadów, zakochani wypowiedzieli się na temat... powiększenia rodziny! Jestem gotowa - powiedziała wprost Sandra Kubicka. Gitarzysta zespołu "Afromental" też jest gotowy na ojcostwo? Sandra Kubicka i Aleksander Baron myślą o dziecku? Sandra Kubicka i Alek Baron są w sobie coraz bardziej zakochani. Para często wspomina, że po latach nieudanych związków w końcu odnaleźli bratnie dusze, a ich sposób myślenia o wielu sprawach się zmienił. Modelka oraz muzyk mogą na siebie liczyć w każdej sytuacji, nic więc dziwnego, że Sandra Kubicka wspierała ukochanego w czasie premiery ubrań, które Alek Baron zaprojektował. Okazuje się, że to nie jedyna rewolucja w życiu przedsiębiorczego muzyka. Czy już niedługo zostanie tatą? Serwis jastrzabpost.pl zapytał Barona czy Sandra Kubicka mogłaby być matką jego dzieci. Odpowiedź zaskoczyła wszystkich, ponieważ jeszcze niedawno juror "The Voice of Poland" zarzekał się, że nie chce mieć dzieci. Myślę, że przede wszystkim ja coraz bardziej w głowie dojrzewam do takiej decyzji i to jest zasługa Sandry, że takie myśli pojawiają się, więc absolutnie tak. - powiedział. Zobacz także: Sandra Kubicka chwali się romantycznymi wakacjami z Baronem. Skomentował je jej były narzeczony! Sandra Kubicka, gdy usłyszała, że jej ukochany coraz częściej myśli o powiększeniu rodziny, nie mogła ukryć radości. Przy okazji przyznała, że ona jest już gotowa na założenie rodziny: Ja bardzo chciałabym. Jestem gotowa. Aczkolwiek to ja zwolniłam tempo i...