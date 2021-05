Karolina Korwin Piotrowska komentuje głośny konflikt Weroniki Rosati i Kingi Rusin! Ostra riposta dziennikarki

Ceremonie wręczenia Oscarów zawsze wzbudzają sporo emocji. Przy okazji tegorocznej, niedawnej gali media, przypomniały głośny wpis na Instagramie Kingi Rusin z ubiegłego roku, w którym opisała pooscarową imprezę i zamieściła zdjęcie z Adele. Niedawno skomentowała je Weronika Rosati.

Możliwe, że jej wypowiedź przeszłaby bez echa, gdyby nie reakcja Rusin.

Rosati postanowiła jej wpis oddać do oceny prawnikom, bo Harvey Weinstein, znany hollywoodzki producent filmowy, to także przestępca seksualny, skazany w 2020 roku na ponad 20 lat więzienia.

„Chodzi o prowokację. Celową strategię, polegającą na publicznym obrzuceniu błotem, by uruchomić lawiny hejtu. Prowokację do medialnego (na razie?) linczu - wyjaśniała oburzona aktorka w mediach społecznościowych.

Na odpowiedź Kingi Rusin nie trzeba było długo czekać.

„Była relacja Rosati–Weinstein. Fakt. Weronika się jej nie wypiera. Były zdjęcia obejmujących się Rosati z Weinsteinem na warszawskiej Starówce w 2007 r. na wszystkich portalach”, napisała dziennikarka na Instagramie, tłumacząc, dlaczego wspomniała o Weinsteinie w kontekście Rosati: „Jak ktoś ocenia (i to jeszcze w sposób dyskredytujący) moje »występy« w Hollywood, to ja mogę wspomnieć czyjąś historię z Hollywood, historię, która wstrząsnęła polską opinią publiczną latem 2007”.

W obronie Rosati stanęły m.in. Paulina Młynarska i Karolina Korwin Piotrowska. Dziś spytaliśmy Karolinę Piotrowską, co sądzi o ostatnim wpisie Kingi, w którym Rusin pyta:

Karolina Korwin Piotrowska postanowiła odpowiedzieć:

Bardzo współczuję Kindze, że od roku z okładem, mimo ogólnoświatowej tragedii, jaką jest pandemia, tak bardzo przeżywa to, że napisała idiotyczny post, a ludzie zrobili jedyne, co mogli w tym wypadku: obśmiali to do spodu – mówi „Party” Korwin Piotrowska.