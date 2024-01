Po zmianach, jakie wprowadził minister Bartłomiej Sienkiewicz, z Telewizją Polską musiało pożegnać się wiele twarzy, które przez ostatnie lata kojarzyły się przede wszystkim z mediami publicznymi. Tacy dziennikarze jak Danuta Holecka, Michał Rachoń czy Miłosz Kłeczek przenieśli się do Telewizji Republika, a znana do niedawna forma „Wiadomości” przeszła do historii. Z odwołaniem nie może się pogodzić Samuel Pereira, były szef TVP Info.

Kilkunastoletnie konto, kilkaset tysięcy subskrybentów i kilkadziesiąt tysięcy filmów z milionowymi zasięgami. Nowa władza zamknęła dziś TVP Info na YouTube – napisał 8 stycznia.

Samuel Pereira wypchnięty za drzwi siedziby TVP

Do mediów społecznościowych w piątek, 12 stycznia trafiło nagranie z udziałem Samuela Pereiry. Widzowie mogą zobaczyć, jak były szef TVP info próbuje się dostać do budynku przy ul. Woronicza, by wziąć udział w posiedzeniu rady nadzorczej spółki. Ostatecznie Pereira zostaje wypchnięty za drzwi. Dochodzi do szarpaniny.

Samuel Pereira Oleg Marusic/REPORTER

Jeden z pracowników TVP, legitymujący się identyfikatorem z logo spółki nie pozwala byłemu pracownikowi mediów publicznych wejść do środka.

Proszę nie używać agresji! Policja! – krzyczy autor nagrania, prawicowy komentator Krzysztof Jabłoński.

Samuel Pereira Adam Jankowski/Polska Press/East News

Na miejscu pojawiają się funkcjonariusze, którzy czekali wewnątrz siedziby TVP. Policjanci nie zamierzali jednak pomagać Samuelowi Pereirze. Wyjaśnili byłemu szefowi TVP Info, czemu nie może zostać wpuszczony na teren budynku. Mężczyzna, który wcześniej stanął mu na drodze to Piotr Jabłoński, dawny działacz młodzieżówki SLD Federacji Młodych Socjaldemokratów.

Samuel Pereira zaatakowany przez Piotra Jabłońskiego na Woronicza. Tuskiewscy uzurpatorzy nie wpuścili legalnego wiceprezesa TVP, dyrektorów TAI oraz członków KRRiT i RMN na posiedzenie Rady Nadzorczej w siedzibie spółki – napisał we wpisie autor nagrania.

Przypominamy, że Samuel Pereira w dziewięć miesięcy zarobił w TVP 439 tys. zł. brutto. Zarobki dziennikarza ujawnił Dariusz Joński z KO. Jak na razie nie wiadomo, co z jego przeszłością zawodową. Niewykluczone, że były szef TVP Info także trafi do Telewizji Republika. Niedawno nowa pracownica stacji, Danuta Holecka zaliczyła serię wpadek podczas relacji marszu 11 stycznia.

Samuel Pereira STACH ANTKOWIAK/REPORTER