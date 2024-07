Arleta Podolak ma zaledwie 22 lata, a już na swoim koncie wiele osiągnięć w judo! Arleta to mistrzyni Polski, mistrzyni świata juniorek, mistrzyni Europy w turnieju drużynowym oraz wicemistrzyni świata w turnieju drużynowym! Startuje w kategorii do 57 kilogramów.

Kim jest piękna Polka, która ma szanse w Rio nawet na złoty model i jak wiele poświęciła, by zajść tak daleko? Zobaczcie koniecznie wideo! My was zapewniamy, o niej będzie jeszcze głośno!

Arleta Podolak ma duże szanse na medal!

Myślicie, że wygra?

