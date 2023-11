W sobotę, 6 lipca, dokładnie dwa miesiące po narodzinach Meghan Markle i książę Harry ochrzcili swojego synka Archiego. Wydarzenie miało charakter prywatny, ale światło dzienne ujrzały już dwa zdjęcia - jedno rodzinne z częścią członków brytyjskiej rodziny królewskiej, a drugie ukazujące jedynie Meghan, Harry'ego i Archiego. Do tej pory wszyscy zastanawiali się, do kogo wrodził się Archie. My już wiemy - wygląda zupełnie jak mały książę Harry! Zobaczcie zdjęcie poniżej, które jest tego dowodem.

Archie wrodził się w księcia Harry'ego

Archie to cały tata! Wystarczy porównać zdjęcia z chrztu, by zyskać pewność - Archie odziedziczył po tacie kolor włosów, kształt głowy, oczy i rysy twarzy. Sami się przekonajcie, porównując zdjęcia ojca i syna ze chrztu:

Co ciekawe, uważni obserwatorzy zwrócili uwagę, że w czasie chrztu książę Harry i Meghan Markle oddali hołd nieżyjącej księżnej Dianie. Pierwszą oznaką było zaproszenie jej sióstr na uroczystość - Lady Jane Fellowes oraz Lady Sarah McCorquodal znalazły się nawet na rodzinnym zdjęciu. Oprócz tego "The Mirror" zwraca uwagę również na elegancką kanapę, na której siedziała książęca para z synkiem. Niemal na identycznym modelu siedziała księżna Diana w czasie chrztu Harry'ego!

