Antoni Królikowski zostanie największą gwiazdą TVP? Do tej pory aktor pojawiał się m.in. w programach "Kocham Cię, Polsko" i "To był rok", a ostatnio był jednym z prowadzących na festiwalu w Opolu. Teraz "Fakt" donosi, że Antoni Królikowski już wkrótce może poprowadzić kolejny hit TVP! Okazuje się, że władze stacji chcą reaktywować program, którego emisja zakończyła się w 1996 roku. Chodzi o show "Czar par"!

O tym, że program "Czar par" już wkrótce wróci na antenę TVP media plotkują już od kilku tygodni. Wcześniej mówiło się jednak, że show poprowadzą Barbara Kurdej-Szatan i jej mąż, Rafał. Niestety, jak już wiemy ostatnio okazało się, że Basia straciła pracę w TVP i pożegnała się ze stacją. Teraz "Fakt" donosi, że nowym prowadzącym "Czar par" najprawdopodobniej zostanie Antoni Królikowski!

To według włodarzy TVP współczesny Krzysztof Ibisz, który jest stworzony do prowadzenia programów i konferansjerki - zdradza informator "Faktu". (...) On ma w TVP bardzo dobre notowania. Niedawno zrobiono badania, z których wynika, że widzowie TVP bardzo go lubią za spontaniczność i luz.