Antoni Królikowski po raz pierwszy skomentował współpracę z Julią Wieniawą!  

Antoni Królikowski w rozmowie z mediami skomentował wiadomości o współpracy ze swoją byłą partnerką! Jak odniósł się do informacji, że razem Julią Wieniawą zagrają zakochaną parę w nowym filmie? Czy to oznacza, że była para będzie miała okazję znów się do siebie zbliżyć? Odpowiedź Antoniego Królikowskiego jest krótka i bardzo stanowcza!

Antoni Królikowski komentuje współpracę z Julią Wieniawą

O Antku Królikowskim jest ostatnio naprawdę głośno. Zaledwie kilka tygodni temu okazało się, że aktor rozstał się ze swoją partnerką Kasią i to właśnie ona za pośrednictwem Instagrama przekazała wiadomość, że jej związek z aktorem to już przeszłość. Kilka dni później okazało się, że Antoni Królikowski rozpoczął współpracę z Julią Wieniawą, z którą rozstał się pod koniec 2018 roku. Teraz była para- według doniesień "Super Expressu" spotkała się na planie nowego filmu "Miłość na cztery łapy". Julia ma grać Jowitę, a Antoni zakochanego i walczącego o jej względy Borysa. Chyba wszyscy zaczęli się zastanawiać, czy dzięki współpracy była para znów się do siebie zbliży. Teraz Antoni Królikowski w zdecydowany sposób skomentował wszystkie plotki i podejrzenia!

To tylko praca- odpowiedział tygodnikowi "Rewia".

Jesteście zakoczeni komentarzem aktora? Przypominamy, że według ostatnich doniesień portalu pudelek.pl Antoni Królikowski chciał, żeby w komedii romatycznej zamiast Julii Wieniawy zagrała Joanna Opozda.

