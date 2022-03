Anna Wendzikowska zaliczyła wpadkę pod studiem "Dzień dobry TVN". Pokazała za dużo?

Anna Wendzikowska doskonale wyczuwa najnowsze trendy. Jej jesienny look to prawdziwy hit Instagrama. My patrzymy na jej torebkę. To cacko jest warte fortunę!

Anna Wendzikowska od lat uznawana jest za ikonę mody, która pomimo popularności i zamiłowania do luksusowych marek, ze smakiem łączy projekty ekskluzywnych domów mody z ubraniami z sieciówek. Niedawno dziennikarka zachwyciła wszystkich w studiu "Dzień Dobry TVN" dopasowanym kompletem, a teraz po raz kolejny postawiła na wyjątkowo kobiecy look. Modne kozaki na obcasie i seksowna mini pięknie wydłużyły, smukłe nogi gwiazdy TVN. My patrzymy jednak na jej torebkę. Ten model wart jest fortunę! Zobacz także: Joanna Przetakiewicz załatwia sprawy z torebką za... 120 tysięcy złotych! Zdjęcia paparazzi Anna Wendzikowska z torebką za prawie 35 tys. złotych Anna Wendzikowska należy do tych gwiazd, które z wdziękiem łączą klasyczną elegancję z najnowszymi trendami, jednocześnie subtelnie podkreślając największe atuty swojej sylwetki. W jej garderobie królują dziewczęce spódniczki, seksowne sukienki w stylu bandage dress, mięciutkie swetry i kobiece topy z luksusowych tkanin. I choć dziennikarka sama jest założycielką marki odzieżowej, to chętnie sięga też po projekty innych domów mody, dostarczając fotoreporterom tematów do zdjęć. Piękna gwiazda "Dzień Dobry TVN" właśnie została przyłapana przez paparazzi na jesiennym spacerze. Jak wyglądała jej codzienna stylizacja? Klasycznie, dziewczęco i bardzo drogo! Anna Wendzikowska postawiła na beżowy total look, który świetnie wpisuje się w trendy na sezon jesień-zima 2021/2022. Klasyczna biała koszula w połączeniu z asymetryczną, beżową spódniczką świetnie korespondują z długim, wełnianym płaszczem w kremowym kolorze. Całość stylizacji dopełniają kremowe kozaki o asymetrycznej cholewce marki Kazar. Jeśli wam też spodobał się ten model, musicie liczyć się z wydatkiem 699 złotych....