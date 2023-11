Anna Starmach i Lara Gessler zdecydowały się na ślub tego samego dnia. Na imprezie Flesz Fashion Night Izabela Janachowska, prowadząca w TVN Style programy "I nie opuszczę Cię aż do ślubu" oraz "W czym do ślubu?", specjalnie dla Party.pl skomentowała te dwa wesela. Czyj ślub wypadł lepiej? Ani Starmach czy Lary Gessler? Posłuchajcie co powiedziała nam Izabela Janachowska!

Anna Starmach wzięła ślub w Krakowie 2 września 2017 roku.

Tego samego dnia za mąż wyszła Lara Gessler.