Już 27 września ukaże się książka "Ania", biografia Ani Przybylskiej. Choć premiera dopiero za kilka dni, w sieci codziennie pojawiają się nowe fragmenty książki o aktorce, w której jej bliscy wspominają ją. Jeden z fragmentów książki dotyczy premiery filmu "Sęp", która odbyła się w 2013 roku w Złotych Tarasach. Paparazzi nie dawali Ani Przybylskiej spokoju i nawet już po części oficjalnej, chodzili za nią i robili jej zdjęcia. Ania była bardzo zła i prosiła ich, żeby dali jej już spokój. Dzień później już w nieco lepszym humorze pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie". Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie okulary przeciwsłoneczne, które aktorka zdecydowała się założyć...

Menadżerka aktorki, Małgorzata Rudowska w biografii Ani wspomina ten wywiad, który bardzo przeżyła.

– Myślałam, że ją zabiję . Kładłam Ance do głowy, że nazajutrz z samego rana musi, choćby nie wiem co, po prostu musi iść do Pytania na śniadanie. Sama wieczorem wracałam do Gdyni. Rano włączyłam telewizor, by sprawdzić, czy dotarła. Kiedy zobaczyłam ją w tych ciemnych okularach, myślałam, że się przewrócę. Podobno Anka na fotelu u charakteryzatorek założyła te okulary i mówi: „Pudrujcie tylko naokoło”. Myślałam, że będzie afera, ale jakoś rozeszło się po kościach - cytuje wypowiedź menadżerki aktorki viva.pl.