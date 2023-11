TVP tuż przed wakacjami przedstawiło nową prowadzącą "Pytanie na śniadanie". Dla wszystkich było to sporym zaskoczeniem. Produkcja śniadaniówki postawiła bowiem na... Macademian Girl! Popularna blogerka zastąpi Joannę Racewicz, która pożegnała się z TVP w atmosferze skandalu. Macademian Girl nie ma zbyt dużego doświadczenia w prowadzeniu programów na żywo. Do tej pory jej żywiołem był internet. Celebrytka prowadzi tam z powodzeniem swojego bloga, na którym prezentuje barwne i oryginalne stylizacje. Widzowie Polsatu mogą ją także kojarzyć z programu "Supermodelka Plus Size", gdzie wspierała uczestniczki za kulisami show. Jak jej szanse w "Pytaniu na śniadanie" ocenia Anna Popek, która była kiedyś częścią tej śniadaniówki? Dowiesz się tego z naszego wideo!

