Reklama

W mediach gruchnęła wiadomość o sekretnym ślubie Anny Muchy i Marcela Sory. Wszystko przez zdjęcie, jakie pojawiło się na Instastories gwiazdy. W dniu ślubu Meghan Markle i księcia Harry'ego aktorka pochwaliła się bowiem złotym pierścionkiem, który do złudzenia przypomina obrączkę. Anna Mucha opatrzyła to zdjęcie intrygującym podpisem: "Też mam swoją". Choć wspomniana fotografia zniknęła z internetu, fani zaczęli dopytywać gwiazdę "M jak miłość" o to, czy faktycznie wzięła ślub ze swoim wieloletnim partnerem.

My również zadaliśmy jej to pytanie. Co na temat swojego rzekomego ślubu powiedziała Anna Mucha? Dowiecie się tego z naszego wideo!

POLECAMY: Nagie zdjęcia Anny Muchy trafiły do sieci! Nigdy nie zgadniecie, jak do tego doszło!

Reklama

Anna Mucha wyszła za mąż?!