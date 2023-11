Reklama

Anna Mucha i Marcel Sora rozstali się po 10 latach związku! Jak dowiedział się magazyn "Party", aktorka i jej partner już jakiś czas temu podjęli decyzję o rozstaniu, ale ukrywali to przed mediami. Przypominamy, że para poznała się prawie 10 lat temu na planie show "Jak oni śpiewają", w którym aktorka brała udział. Marcel pracował w produkcji show i przeprowadzał wywiady z uczestnikami. Podczas tygodni spędzonych na planie show zbliżyli się do siebie, a po programie zostali parą. Kilka lat później zostali rodzicami - urodziła im się córka Stefania, a następnie syn Teodor. I choć wydawało się, że stanowią zgraną parę, Mucha i Sora pod koniec 2018 roku rozstali się. Dlaczego? Więcej szczegółów znajdziecie w nowym "Party"!

Polecamy: To zdjęcie wywołało burzę! Anna Mucha topless i z wypiętą pupą składa życzenia świąteczne

Co jeszcze w nowym numerze? Trwają przygotowania do wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami" i wszystko wskazuje na to, że w show zobaczymy Michała Wiśniewskiego i jego żonę Dominikę! Ponadto okazało się, że w show "Śpiewajmy razem. All Together Now" zamiast Ewy Farnej zobaczymy Beatę Kozidrak! Więcej szczegółów w nowym "Party"!

Anna Mucha na okładce "Party"

Party.pl

Reklama

Aktorka rozstała się z partnerem