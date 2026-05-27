Agnieszka związała się w programie z Krzysztofem Skorulskim, jednak ich relacja nie była kontynuowana po zakończeniu show. Wszystko wskazuje jednak na to, że była uczestniczka "Rolnik szuka żony" w końcu odnalazła szczęście u boku nowego partnera. Niedawno po raz pierwszy pokazała ukochanego, a teraz ponownie zaskoczyła fanów tajemniczym wpisem w mediach społecznościowych.

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" pokazała partnera

Agnieszka Serafin dała się poznać widzom jako kandydatka Krzysztofa Skorulskiego w 12. edycji programu "Rolnik szuka żony". Choć ich relacja wzbudzała sporo emocji, para ostatecznie rozstała się po zakończeniu show. Po trudnych miesiącach i fali komentarzy w sieci Agnieszka skupiła się na sobie, a dziś wygląda na to, że znów jest szczęśliwa.

Niedawno uczestniczka programu po raz pierwszy pokazała w mediach społecznościowych swojego nowego partnera. Zakochani opublikowali wspólne zdjęcia z wakacji na Majorce, czym wywołali ogromne poruszenie wśród fanów. Internauci szybko zasypali Agnieszkę gratulacjami i życzeniami szczęścia, podkreślając, że promienieje u boku ukochanego.

Agnieszka przekazała kolejne wieści

Kilka dni temu Agnieszka z programu "Rolnik szuka żony" podzieliła się z obserwatorami wyjątkowo osobistą refleksją. W obszernym wpisie opublikowanym na Instagramie poruszyła temat życiowych zmian i odwagi potrzebnej do podejmowania nowych wyzwań.

Nowe emocje, nowe początki i decyzje, których nie da się wytłumaczyć rozsądkiem - można je tylko poczuć! I chyba są takie uczucia, dla których warto zostawić za sobą to, co znane. Nawet jeśli serce drży na samą myśl o tym, co nowe napisała.

26 maja Agnieszka opublikowała z kolei w mediach społecznościowych nowe zdjęcie, które od razu przyciągnęło uwagę obserwatorów. Fotografia została wykonana w spokojnym, pełnym zieleni miejscu, zupełnie odbiegającym od miejskiego krajobrazu Londynu, z którym dotąd była kojarzona. Malownicza okolica i sielski klimat kadru sprawiły, że fani szybko zaczęli snuć własne przypuszczenia dotyczące zmian w jej życiu prywatnym.

Są miejsca i chwile, przy których cały chaos nagle cichnie czytamy.

Uwagę internautów zwróciły również hashtagi, jakie dodała do wpisu: "moje miejsce", "spokój", "odliczam dni" oraz "czas na zmiany". Myślicie, że Agnieszka rozważa przeprowadzkę do nowego partnera?

