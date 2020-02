Anna Mucha będzie ostra w "Dance, dance, dance"? "To dla mnie szansa na zrobienie sobie wrogów!"

Dzieciaki Anny rosną jak na drożdżach. Jej córka Stefania ma już osiem lat, a syn Teodor w styczniu skończył pięć. Już w marcu zobaczymy Annę Muchę (39) w nowej roli. Aktorka została jurorką show „Dance, dane, dance” (TVP2). Zajęła miejsce Ewy Chodakowskiej, ale wcale nie zamierza się na niej wzorować.

– Ewa była wspierającą, głaszczącą po głowie jurorką, ale gadki motywacyjne właśnie się skończyły! – śmieje się Mucha. – Jestem wymagająca, bywam też cyniczna, więc jeśli będzie coś nie tak, mój cięty język na pewno da się innym we znaki – zapowiada gwiazda.

W 2009 roku wygrała „Taniec z gwiazdami”, więc wie, co to rywalizacja i katorżnicze treningi na parkiecie. Dlatego od uczestników oczekuje ciężkiej pracy, zaangażowania i emocji godnych telewizyjnego show.

– Ten program to dla mnie kolejna szansa na zrobienie sobie wrogów. No to: "Voila! Wchodzę ja!" – śmieje się Anna.