Anna Mucha i Jakub Wons sa parą od... kilku miesięcy! Dlaczego tak długo ukrywali swoją miłość?

To już pewne! Anna Mucha znów jest szczęśliwie zakochana. Jej partnerem jest 38-letni Jakub Wons – aktor, reżyser i producent teatralny, syn aktora Grzegorza Wonsa. Ich związek wyszedł na jaw, gdy paparazzi przyłapali ich na randce w jednym z modnych, warszawskich lokali, który para opuściła trzymając się za ręce.

Szczegóły związku Anny Muchy i Jakuba Wonsa

Jak donosi "Flesz" Anna Mucha i Jakub Wons spotykają się nie od kilku tygodni, ale już... od prawie roku! Dlaczego gwiazda "M jak miłość" tak długo ukrywała swoją nową miłość?

Ania i Kuba znają się od kilku lat, grali razem w teatrze. Niedługo minie rok, jak są parą. Nie ukrywali się, po prostu wcześniej żaden paparazzi ich nie "ustrzelił" – zdradził "Fleszowi" znajomy pary.

Podobno Mucha i Wons pomieszkują ze sobą. Jakub świetnie dogaduje się z dziećmi Ani: Stefanią i Teodorem. Co więcej, zna się i lubi z byłym partnerem Muchy, Marcelem Sorą. Przyjaciele aktora mówią, że to mężczyzna o ogromnym poczuciu humoru, sympatyczny, błyskotliwy i bardzo kreatywny – to podobno urzekło w nim Annę. Czy to prawda? Przeczytasz w nowym "Fleszu".

