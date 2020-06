Anna Lewandowska postanowiła wybrać się w niedzielę na letni spacer ze swoim mężem Robertem Lewandowskim i córkami: Klarą i Laurą. Para postanowiła wystylizować się w bardzo podobny sposób. Zarówno Ania, jak i Robert postawili na czarne szorty, białe koszulki i białe sportowe buty. To prawdziwa power couple, którą połączyła nie tylko miłość do sportu, ale również do mody.

Jak oceniacie look Anny Lewandowskiej? Zwróćcie uwagę przede wszystkim na jej krótkie spodenki, to tzw. 'cycling shorts' lub 'biker shorts'. Ten fason był bardzo popularny w 2018 roku, zwłaszcza na Instagramie. Influencerki je kochają i najczęściej zestawiają je z oversize'owymi marynarkami lub koszulami. Spodenki wyglądają najlepiej ze sneakersami, jeśli chcemy postawić na sportowy look. Cycling shorts możesz również połączyć z butami typu mule lub z sandałkami na szpilce.

Anna Lewandowska już jakiś czas temu kupiła za około 2300 zł białe sneakersy od Stelli McCartney. Ten model jest niezwykle uniwersalny, m.in. ze względu na klasyczny fason i biały kolor.