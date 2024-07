Anna Lewandowska wytrwale pracuje na sympatię Polaków. Nie jest łatwo, bo będąc zamożną i ambitną debiutantką, jest narażona na sporą falę krytyki i to często bezpodstawnej. Każdy jej ruch jest szeroko komentowany, a hejterzy tylko czekają na najmniejsze potknięcie. Przypomnijmy: Lewandowska nie ma chwili wytchnienia. Znów podpadła fanom

Reklama

Teraz będą mieli być może powód, aby spojrzeć na nią nieco przychylniejszym okiem. Lewandowska postanowiła bowiem wesprzeć fundację "Nurture the world", która właśnie rozpoczęła swoją działalność w Polsce. Anna zachęca do zakupu specjalnych toreb, a równowartość każdej to jeden posiłek dla dziecka w szkole. Spotkało się to już z pozytywnym odzewem fanów.

Co ciekawe, z fundacją współpracuje też Kate Rozz, choć do tej pory wspierała jej działania w Brazylii i Francji. Być może zobaczymy obie panie w jakimś wspólnym projekcie?

Zobacz: Anna Lewandowska zmieniła fryzurę. Teraz jest blondynką

Zobacz także

Reklama

Amerykańskie wakacje Lewandowskich: