Anna Lewandowska w dresie z Zary! Ten kolor jest wciąż hitem!

Lubicie sportowy styl tak jak Anna Lewandowska? Teraz możecie się zainspirować jej domowym lookiem prosto z sieciówki. Anna Lewandowska postawiła na piękny bordowy dres z beżowymi wstawkami i czarnymi lampasami, który udało się jej upolować w Zarze. Lewandowska tym samym postanowiła zapromować styl homewear. Czym się charakteryzuje? Dlaczego jest teraz tak bardzo popularny?

Dresy z Zary są cool! Czyli kilka słów o stylu homewear

Styl homewear, czyli właśnie styl dresowy, luźny, który staje się coraz popularniejszy przez koronawirusa, zyskał zupełnie nowe oblicze w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Oversize'owe bluzy z kapturem i luźne joggery to najwygodniejszy strój, jaki możecie sobie teraz wymarzyć, kiedy większość czasu spędzamy w domu i nic nie wskazuje na to, że home office skończy się w najbliższym czasie.

Jeśli spodobał wam się look Ani Lewandowskiej, mamy dla was dobrą wiadomość - za spodnie z modnymi lampasami zapłacicie 89 złotych, a bluza kosztuje 99 złotych. Niestety, problem może pojawić się z dostępnością. Ania kupiła ten dres dwa lata temu, dlatego szukajcie go już w strefie wyprzedażowej. Być może w zakamarkach Zary uda wam się go jeszcze upolować!

