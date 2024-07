Już jest! Trzeci numer dodatku do VIVY! - „Lato z Anną Lewandowską”. Co tym razem trenerka przygotowała dla czytelników?

Anna Lewandowska przez całe lato w miniksiążeczce dołączonej do VIVY będzie zdradzać przepisy na zdrowe dania oraz pokazywać rozmaite ćwiczenia.

Pierwszy numer cieszył się dużym powodzeniem! Przypominamy: Śniadania i ćwiczenia wg Anny Lewandowskiej.

W kolejnym wydaniu Lewandowska poleca sezonowe owoce i dzieli się przepisami na smakowite sałatki i desery, m.in. na szaszłyki z owoców, sałatkę z arbuzem, sałatkę z fenkułem i musem z mango, owocową pana cottę, owsiankę z owocami i lody z kiwi.

Najważniejsze, żeby owoce były świeże - radzi Lewandowska we wstępniaku. Najlepiej je jeść w pierwszej połowie dnia, a już na pewno nie powinny być ostatnim posiłkiem. Świeże dobrze schłodzą organizm w upalne dni.

A do tego trenerka przygotowała zestaw ćwiczeń na mocne i piękne ciało. m.in. przysiady z wyskokiem i z kopnięciem w przód, brzuszki z boksowaniem, marsz na przedramionach.

Zobacz także

Zobacz także: Anna Lewandowska wydaje swoją płytę z ćwiczeniami!

Więcej ćwiczeń, porad i przepisów w nowym numerze VIVY! 30 lipca 2015 w kioskach.

A tu Ania chwali się poprzednim, pierwszym wydaniem. Udany debiut? Czytaliście?

Kolejna książeczka VIVA! Lato "MOC WARZYW" już w kioskach ???? tym razem przepisy i zdjęcia #byAnn oraz propozycje ćwiczeń z hantelkami ???????? KTO MA, KTO MA? ✌????️ ????Aktywnego dnia!☀️ Posted by Anna Lewandowska on 22 lipca 2015

Jak kupować owoce? Jakich zasad się trzymać? :)http://hpba.pl/kupujemy-owoce/Zapraszam do lektury!

Posted by Anna Lewandowska on 29 lipca 2015