Anna Lewandowska pożyczyła bluzę od męża. Reakcja Roberta... zaskakuje

Anna Lewandowska na swoim Instagramie pochwaliła się zdjęciem, na którym możemy zobaczyć ją w luźnej, męskiej stylizacji! Wygląda na to, że gwiazda już doskonale wie, co będzie modne w tym sezonie, bo w tym roku rządzić będzie wszystko co jest na nas... za duże. Ale gdy dowiecie się, ile Ania wydała na ten look, to odejmie Wam mowę. W szczególności cena jej czapki z daszkiem. Zobacz także: Anna Lewandowska w kultowych sztruksowych spodniach! Ten model to totalny hit 2021 roku. W dzieciństwie na pewno je miałaś Anna Lewandowska w bluzie i czapce Balenciaga Anna Lewandowska to ikona stylu i klasy. Piękna trenerka co chwila zachwyca nas swoimi total lookami, a fanki uwielbiają inspirować się jej stylem. W garderobie trenerki znajdują się prawdziwe modowe perełki od najlepszych światowych projektantów, a jej stylizacje niejednokrotnie są warte fortunę! Podobnie jest również w tym przypadku. Gwiazda pochwaliła się zdjęciem, na którym widzimy ją w sportowym, luźnym outficie. Wygląda na to, że trenerka pożyczyła bluzę od Roberta Lewandowskiego ! Zobaczcie, jak w niej wygląda. Ale w ogóle nas to nie dziwi, że Anna Lewandowska zdecydowała się na taki look. Drogie Panie - w tym sezonie koniecznie przejrzycie szafy swoich partnerów, bo męskie luźne ciuchy będą w tym roku totalnym hitem. Modne będą również "za duże" marynarki, dlatego gdy nie będziecie miały pomysłu na swój outfit, to po prostu sięgnijcie do garderoby swojego mężczyzny! Anna Lewandowska w tym total looku zdecydowała się na czarną bluzę marki Balenciaga. Ten model nie należy jednak do najtańszych, bo trzeba liczyć się z wydatkiem ponad 3260 złotych. Ale nie martwcie się - podobne modele w dużo niższych cenach, znajdziecie w popularnych sieciówkach. Oczywiście...