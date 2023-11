Reklama

Ania Lewandowska w krótkim czasie zyskała tak wiele fanek, że każde jej zdjęcie wrzucone na Instagram jest szeroko komentowane i lajkowane przez dziesiątki tysięcy obserwatorów. Nie inaczej jest w przypadku filmików, jakie dodaje w formie postów czy instastories. Choć częściej można spotkać się z pochlebnymi opiniami, czasem pojawia się hejt! Ostatnio np. trenerka została skrytykowana za kalendarz jaki stworzyła na rok 2019, o czym możecie przeczytać TUTAJ. Wiele emocji wzbudzają nie tylko posty związane z jej pracą, ale przede wszystkim te z rodziną! Choć nie pokazuje twarzy córeczki, udostępnia związane z nią materiały, chociażby ten, na którym Klara...tańczy do piosenki Sary Boruc!

Klara zostanie tancerką?

Ania by pochwalić się fankom, że podoba jej się nowa płyta Sary Boruc, puściła jeden z singli pt. "Juice" córeczce! Poranne śniadanie małej Klary zrelacjonowała na swoim Instagramiem, na którym widać, że dziewczynka uwielbia słuchać muzyki i... poruszać się do jej rytmu! Jeśli uśmiech na Waszej twarzy dzisiaj nie zagościł, obejrzyjcie koniecznie to nagranie, a w jednej chwili się to zmieni! Prawdopodobnie to najsłodsze, co dzisiaj zobaczycie! Swoją drogą, czy w tle słychać Roberta mówiącego "Am"? :)

