Anna Lewandowska pokazała romantyczne zdjęcie i zadała zaskakujące pytanie o Roberta

Anna Lewandowska razem z Robertem Lewandowskim podjęli decyzję, aby chronić wizerunek córek i to im pozostawić decyzję, czy chcą publikować swoje zdjęcia w sieci. Córki pary często goszczą na instagramowym profilu swojej mamy, gdzie jej fanki mogą obserwować, jak rodzinie spędzają czas. Do tej pory Anna Lewandowska konsekwentnie nie publikowała twarzy córek, aż do teraz! Trenerka pochwaliła się nowymi zdjęciami z wakacji i na jednej z fotografii jest widoczna twarz Klary Lewandowskiej . 4-latka to cała mama! Anna Lewandowska pochwaliła się wakacyjnymi zdjęciami z rodziną i zaskoczyła zdjęciem Klary Anna Lewandowska, po tym jak polska reprezentacja pożegnała się z Euro 2020 , wyjechała razem z Robertem Lewandowskim i córkami na wakacje. Teraz przyszedł czas na pełen relaks, a obszerną relację z urlopu mozna zobaczyć na instagramowym profilu trenerki. Oprócz romantycznych zdjęć z mężem na plaży gwiazda pokazała też, jak odpoczywa razem z córkami. Okazuje się, że Laura i Klara doskonale się dogadują i między dziewczynkami jest wyjątkowa więź. Do tej pory twarz Klary Lewandowskiej była zawsze zakryta, ale tym razem trenerka, pokazując czułości córek - w końcu pokazała też starszą córkę. Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z córką po treningu. W końcu widać twarz Laury Lewandowskiej! 4-letnia Klara to urocza dziewczynka i wygląda na to, że jest bardzo podobna do swojej mamy. Tylko spójrzcie na te pokręcone włosy wokół twarzy Klary! Anna Lewandowska zdecydowała się pokazać też romantyczne zdjęcie z Robertem i postanowiła odpowiedzieć na pytania Internautek dotyczące wakacyjnej stylizacji córek. Okazuje się, że trenerka tym razem postawiła przede wszystkim na Zarę. Z topowej sieciówki wybrała apaszkę,...