1 z 5

Anna Lewandowska była jedną z największych gwiazd balu fundacji TVN. Trenerka pozowała do oficjalnych zdjęć sama, ale to wcale nie znaczy, że przyszła sama! Co prawda nie towarzyszył jej Robert Lewandowski, ale przyszła z… Zobacz na kolejnych stronach naszej galerii zdjęć!

Zobacz więcej zdjęć z balu:

Plejada gwiazd na Balu TVN. Kto się pojawił i zachwycił wyglądem? Zobacz zdjęcia!

Anna Lewandowska PIERWSZY RAZ po porodzie na czerwonym dywanie! Gwiazda zjawiła się na Balu TVN. Zachwyciła?

Małgorzata Rozenek zachwyca w sukience Bohoboco na Balu TVN! Zobacz jej zdjęcia z Radkiem!

Weronika Rosati w ciąży na Balu TVN! Gwiazda ma już naprawdę spory brzuszek!

Takiej sukienki się nie spodziewaliśmy! I ta torebka... Agnieszka Woźniak-Starak z mężem na Balu TVN!

Tomasz Karolak znów jest zakochany? Aktor pojawił się na Balu TVN z nową partnerką! Jak wygląda? Mamy ich zdjęcia!