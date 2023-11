Anna Lewandowska jest w drugiej ciąży? To pytanie pojawia się już od kilku miesięcy. Internauci co jakiś czas sugerują, że trenerka spodziewa się dziecka, jednak do tej pory wszystkie plotki i podejrzenia okazywały się nieprawdziwe. Ostatnio atmosferę podgrzał informator Pomponika, który twierdził, że Anna Lewandowska już wkrótce przekaże wszystkim radosne wiadomości. Trenerka szybko zdementowała jednak plotki na swój temat, a teraz pokazała się w stylizacji, która podkreśliła jej świetną figurę!

Anna Lewandowska w seksownej sukience

Żona Roberta Lewandowskiego bardzo rzadko pojawia się na oficjalnych imprezach, ale tym razem zrobiła wyjątek. Anna Lewandowska wybrała się na pokaz kolekcji marki Zaquad i zachwyciła szczupłą figurą, którą podkreśliła krótkim seksownym kombinezonem w kolorowe cekinowe gwiazdki i serca. To projekt z luksusowego domu mody Saint Laurent. Trenerka wyglądała zachwycająco, ale tylko ona mogła sobie pozwolić na kreację za ponad 20 tys. złotych!

Zobaczcie sami, jak prezentowała się Anna Lewandowska! Podoba się Wam stylizacja trenerki?

Anna Lewandowska na pokazie mody.

Podoba się Wam look trenerki?

