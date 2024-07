Anna Lewandowska ma powody do radości! Robert Lewandowski zajął 4. miejsce w słynnym plebiscycie FIFA. I chociaż Złotą Piłkę otrzymał Lionel Messi, to i tak czwarte miejsce Polaka w rankingu, wzbudza ogromny entuzjazm. To kolejny sukces polskiego piłkarza, który w ostatni weekend otrzymał też tytuł "Sportowca Roku" w plebiscycie "Przeglądu Sportowego".

Tuż po ogłoszeniu wyników, Anna Lewandowska pogratulowała swojemu mężowi na swoim profilu na Facebooku. Trenerka wstawiła zdjęcie z dzieciństwa Roberta i zestawiła je z jego najnowszą fotografią z boiska.

My również gratulujemy Robertowi Lewandowskiemu i liczymy, że w przyszłości jego nazwisko trafi do pierwszej trójki rankingu :)

Aaaa mój mąż 4 miejsce - Złota Piłka FIFA! Dumna! BRAWO kochanie Robert Lewandowski !!!!❤️Aaaaa Ballon d'Or! 4th place! Super proud of my husband! ????????❤️❤️

Posted by Anna Lewandowska on 11 stycznia 2016