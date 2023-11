1 z 7

Ups... Anna Lewandowska zaliczyła małą wpadkę ;) Trenerka już kilka dni temu przyleciała do Warszawy, gdzie m.in. prowadzi zajęcia w swoim centrum treningowo-dietetycznym Haelthy Center by Ann. Poza treningami żona Roberta ma również czas na małe przyjemności- ostatnio wybrała się do restauracji w modnej Hali Koszyki, gdzie przyłapali ją paparazzi.

Ania w luźnej, sportowej stylizacji spotkała się ze znajomymi, a później odjechała do domu swoim stylowym Mercedesem GLE 450. Za wycieraczką czekała na Anię przykra niespodzianka... mandat od straży miejskiej! Widać było na jej twarzy, że nie miała przez to dobrego humoru...

Zobaczcie, jak Anna Lewandowska spędza czas w stolicy!

Zobacz także: Anna Lewandowska po latach pogodziła się z ojcem? "Jestem dumny z córki! Utrzymujmy kontakt"