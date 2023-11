Reklama

Najpierw ślub, a teraz dziecko? Anna Karczmarczyk pokazała na Instagramie zaskakujące zdjęcie! Aktorka pochwaliła się fotką, na której widzimy jej duży, ciążowy brzuch! Fani od razu zaczęli dopytywać, czy aktorka jest w ciąży!

Anna Karczmarczyk spodziewa się dziecka?

Aktorka znana z serialu "Za marzenia" w lipcu wyszła za swojego partnera, Pascala Litwina. Para utrzymała swój ślub w wielkiej tajemnicy przed mediami. O wszystkim poinformowali dopiero kilka dni po ślubie, gdy pochwalili się zdjęciami z uroczystości. W sukni ślubnej Ania wyglądała przepięknie, a do tego zachwycała figurą. Jak to się zatem stało, że teraz ma spory, ciążowy brzuszek?

Wszystko wskazuje na to, że to jedynie zdjęcie z planu zdjęciowego, do jednej z produkcji, w których gra Ania. Fani na początku zaczęli gratulować, a Magda Schejbal napisała z uśmiechem, że aktorka nie powinna w ciąży pić kawy :) Jedna z fanek napisała: "Maniutek pasuje Ci brzuszek", a Ania odpisała: "wszystko w swoim czasie". Zatem na gratulacje przyjdzie jeszcze czas :)

Anna Karczmarczyk w lipcu wyszła za mąż!