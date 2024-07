Anna i Robert Lewandowscy chętnie razem trenują. Na Instagramie Ani pojawiło się zabawny kolaż zdjęć ze wspólnego treningu małżonków. Widzimy na nich piłkarza i jego żonę podczas m.in. ćwiczeń rozciągających.

Nie od dziś wiadomo, że Ania i Robert uwielbiają spędzać czas na uprawianiu sportu, lecz takich zdjęć jeszcze nie widzieliśmy! Niedawno Robert pochwalił się światu zdjęciem z zajęć jogi. A teraz Państwo Lewandowscy na zmianę pomagają sobie w ćwiczeniach na parkiecie sportowym. Niektóre ćwiczenia wyglądają wręcz, jakby... trenowali do "Tańca z Gwiazdami"! ;) Co więcej, małżonkowie świetnie się przy tym bawią! Uśmiechy wręcz nie schodzą im z twarzy.

Fani pary są zachwyceni ich fotkami ze wspólnego treningu.

Podobasz mi się Ania. Widać, że jesteście szczęśliwi i przy okazji skromni na to jakie macie możliwości. Życzę, aby dalej tak pomiędzy Wami było.

Pięknie razem wyglądacie:)

Love is in the air !