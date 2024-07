Lewandowscy będą razem pracować?! Wszystko na to wskazuje! Na Instagramie trenerki pojawiła się wspólna fotka małżonków z sesji zdjęciowej. Niestety nie wiadomo, dokładnie o co chodzi. Anna Lewandowska nie zdradziła żadnych szczegółów współpracy z mężem Robertem Lewandowskim. Na zdjęciu widzimy jedynie małżonków z fotografką Izą Grzybowską. Trenerka w bardzo tajemniczy sposób opisała nową fotkę... Polecamy: Związek to także obowiązek – jak o niego dbać na co dzień

Pierwszy dzień. Zacznijmy pracę - napisała Anna Lewandowska na swoim profilu.

Jesteśmy ogromnie ciekawi, na czym będzie polegał nowy wspólny projekt Lewandowskich! Macie jakieś pomysły?

Anna Lewandowska pokazała zdjęcie ze wspólnej sesji z mężem. Szykuje się nowy projekt?

My już nie możemy się doczekać efektów współpracy Lewandowskich!