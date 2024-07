Anna i Robert Lewandowscy polecieli na wakacje. Na Instagramie trenerki pojawiła się fotka z lotniska w Warszawie. Lewandowska pochwaliła się, że wspólnie z Robertem wybierają się na wypad we dwoje. Jak się dowiedzieliśmy, małżonkowie prawdopodobnie są w drodze do Dubaju. Najwyraźniej Lewandowscy postanowili na chwilę uciec od polskiej i niemieckiej zimy. W Emiratach Arabskich z pewnością powita ich piękna, słoneczna pogoda. To idealne warunki, by podładować baterie pod koniec roku.

Lewandowscy polecieli do Dubaju

Robert Lewandowski ma za sobą intensywny rok pracy, a jego żona Anna właśnie spodziewa się pierwszego dziecka, więc wypoczynek w jej stanie jest jak najbardziej wskazany. Lewandowscy spędzili święta Bożego Narodzenia razem z rodziną w domu na Mazurach. Nie brakowało zdrowych potraw, prezentów i wspólnych spacerów. Teraz państwo Lewandowscy wybrali się w podróż już tylko we dwoje, a właściwie troje. ;) Anna Lewandowska na swoim Instagramie zdradziła, co będzie czytać w trakcie wakacji. Oczywiście jest to poradnik dla młodych mam, z którego trenerka będzie czerpać wiedzę o rozwoju niemowlęcia.

Życzymy udanego wypoczynku i czekamy na pierwsze fotki z zimowych wakacji!

Państwo Lewandowscy polecieli na wakacje.

Święta Bożego Narodzenia Lewandowscy spędzili na Mazurach w rodzinnym gronie.