Annę Guzik z pewnością możemy zaliczyć do grona gwiazd, które w ostatnim czasie sporo schudły i mogą pochwalić się na salonach perfekcyjną sylwetką. Jak zarzeka się aktorka, nowa figura nie jest efektem drastycznych diet, zaś całkowitą zmianą trybu życia. Przypomnijmy: Anna Guzik jest coraz szczuplejsza. Nie stosuje jednak żadnej diety

Gwiazda "Na wspólnej" stawia przede wszystkim na zdrowe jedzenie. W jej menu musi znaleźć się miejsce na pełnowartościowe posiłki. Jednym z nich jest jej ulubiony pieczony łosoś, którego można przyrządzić w niespełna godzinę. Aktorka zdradziła nawet szczegóły przygotowania takiego obiadu:

Mieszamy olej sezamowy z sosem sojowym i marynujemy w nim łososia. 10-15 minut w lodówce wystarczy. Potem posypujemy rybę prażonym sezamem i wstawiamy na 15 minut do piekarnika nagrzanego do 200 stopi. Szybkie, soczyste i zdrowe danie. Nie lubię skomplikowanych przepisów. Brakuje mi do nich cierpliwości i czasu. Moja kuchnia musi być zdrowa i szybka. Celebrować mogę, kiedy wszystko jest już gotowe. Wtedy nalewam kieliszek wina, siadam przy stole i wrzucam na luz. - mówi w "Show" Guzik