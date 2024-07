Anja Rubik zachwyca w każdej kampanii, w której weźmie udział. Jej nieprzeciętna uroda jest znana na całym świecie, ale teraz modelka skupia się na pracy w kraju. Właśnie pojawiła się nago na okładce jednej z gazet. Zobacz: Naga Rubik na okładce. Tak złego retuszu jeszcze nie miała: włosy, biodra, twarz...

Jedną z cech charakterystycznych Anji są jej bardzo długie nogi. Dzięki temu modelka prezentuje się fantastycznie w mini sukienkach czy dopasowanych spodniach. Teraz tabloid wycenił wartość jej nóg, a sama Rubik planuje je ubezpieczyć. Jak się okazuje są one warte ponad 3 miliony złotych:

W Stanach to żadna nowość, że modelki ubezpieczają swoje ciało. Anja ma cudowne nogi, których wartość szacowana jest na 1 mln dolarów - czytamy w Super Expressie.

Top modelka obawia się, że w razie ewentualnego wypadku to właśnie nogi mogłyby najbardziej ucierpieć, dlatego prawdopodobnie zdecyduje się na ich ubezpieczenie:

Moje nogi nie są jeszcze ubezpieczone, ale parę osób mi już to radziło. Więc przypuszczam, że niebawem będę musiała to zrobić. Będę musiała to rozważyć, szczególnie po ostatnim wypadku w Argentynie, gdzie skręciłam kostkę i uszkodziłam sobie stopę.