Anja Rubik i Sasha Knezevic rozstali się na dobre! O tym, że w małżeństwie tych dwojga nie dzieje się najlepiej wiadomo już od dawna. Sama modelka przyznała, że wraz z mężem zdecydowali się na separację, ale będą próbować ratować małżeństwo. Dla wielu ta informacja była szokiem, ponieważ Anja Rubik i Sasha Knezevic wydawali się tworzyć udaną i zgraną parę. Podczas ich wspólnych wyjść na imprezy widać było chemię. Niestety prawda okazała się inna. Choć para była ze sobą w stałym kontakcie i spotykali się od czasu do czasu, to nie udało im się uratować tego małżeństwa. Sasha Knezevic podobno bardzo przeżył to rozstanie i teraz nie chce mieć nic wspólnego z show-biznesem. Bardzo chce, aby jego nowa miłość nie wywodziła się z tego świata:

Związek z Anją dał mu w kość. Kiedyś Sasha lubił blask fleszy, ale teraz ten cały show-biznes kojarzy mu się z jego nieudanym małżeństwem. (...) Szuka teraz kobiety spoza branży. Nie chce powtórki z rozrywki - czytamy w tygodniku "Gwiazdy".

Myślicie, że informacje te są prawdziwe?

