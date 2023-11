Anja Rubik się nie poddaje. Przygotowuje książkę do edukacji seksualnej. I to nie tylko dla młodzieży… Jej internetowa kampania ”okazała się" wielkim sukcesem. Filmiki, w których gwiazdy zachęcają do rozmawiania o seksie, obejrzało ponad 2 miliony internautów! Teraz Anja Rubik bierze się za kolejny projekt: na wiosnę chce wydać książkę do edukacji seksualnej.

Anja Rubik o edukacji seksualnej

Dopracowujemy w tej chwili listę specjalistów oraz zagadnień. Podręcznik skierowany będzie głównie do młodzieży, ale rodzice też znajdą w nim coś dla siebie, przeczytają na przykład, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi na „te tematy” , zapowiada Rubik.

A co ze spotkaniem z minister edukacji? W listopadzie Anna Zalewska zaprosiła modelkę na rozmowę o edukacji seksualnej w polskich szkołach.

"Taka rozmowa w cztery oczy nie ma sensu", mówi Anja.

I zapewnia, że skorzysta z zaproszenia, ale wtedy gdy będzie to spotkanie z udziałem niezależnych ekspertów. Anją zapewnia tez, że chce kontynuowac swój projekt "Sexed.pl", do którego zaprosiła wiele gwiazd. Zaznacza, że być może odrobinę zmieni formułe. Ale nie chce zdradzić więcej szczegółów!

