Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" będą mieć drugie dziecko!

Wspaniała wiadomość dla fanów Adriana i Anity ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! Para, która poznała się w programie który łączy ludzi w małżeństwa, spodziewa się drugiego dziecka, o czym poinformowała na Instagramie sama Anita. To wyjątkowy dla nich dzień, i to z dwóch powodów. Po pierwsze, dnia 17 marca 2020 roku przypada druga rocznica ich ślubu, a po drugie, para właśnie dzisiaj postanowiła podzielić się z fanami informacją o powiększeniu ich rodziny:

Dziś nasza druga rocznica ślubu. Jest dla nas wyjątkowa, ponieważ pierwsza którą spędzamy z naszym synkiem i podwójnie - ponieważ spodziewamy się drugiego maleństwa!!! Jak będzie? Nie idealnie, ciężko, ale ta niesamowita i nieskończona miłość znów się pomnoży. Kocham moją rodzinę, jestem szczęśliwa i gotowa na życiowy armagedon! - napisała Anita na Instagramie.

My szczerze gratulujemy Anicie i Adrianowi. To wspaniała wiadomość! Ich miłosna historia jest idealnym dowodem na to, że prawdziwa miłość może narodzić się w programie telewizyjnym!

Ania i Adrian poznali się w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia".

Para ma już jednego synka, Jerzyka. Jerzyk urodził się 6 czerwca 2019 roku. Teraz ich rodzina się powiększy!

Myślicie, że Jerzyk będzie miał braciszka czy siostrzyczkę?