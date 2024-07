Ania Rusowicz zasłynęła na polskim runku, obsypaną Fryderykami płytą "Mój Big-Bit". Sukces debiutanckiego krążka zmotywował wokalistkę do dalszej pracy. Już dwa lata później wydała znakomity album "Genesis", którą miała promować trasa koncertowa. Niestety, ze względu na problemy zdrowotne, Ania musiała odwołać kilka koncertów. Przypomnijmy: Ania Rusowicz o swojej chorobie: Myślałam, że jestem niezniszczalna

Artystka odziedziczyła talent po swoje mamie, Adzie Rusowicz. Słynna piosenkarka zmarła gdy Ania miała niespełna 8 lat. Zaopiekowali się nią wówczas wujkowie i babcia. Rusowicz w dzieciństwie nie chciała zostać wokalistką. Zaczęła studiować farmację ze względu na dwie rzeczy: pęd do wiedzy oraz nacisk rodziny, żeby zdobyła konkretny zawód. Jednak kilka spędzonych na akademii medycznej odbiły się na jej zdrowiu. W rozmowie z "Vivą!" przyznaje się do depresji i lęków:

Pomyślałam, że jak dłużej zostanę na akademii medycznej, to po prostu będę popełniała powolne samobójstwo. Nie zadawałam sobie sprawy, dlaczego tak się dzieje. Dziś wiem - czułam, że to nie mój wybór, że ja to robię dla rodziny, której nie chciałam zawieść - mówi Ania