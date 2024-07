Anna Lewandowska w ostatnim czasie jest bardzo zapracowana - napisała książkę, musiała spędzić kilka dni na sesji zdjęciowej, a w międzyczasie jako trenerka musiała również ćwiczyć! Teraz przyszedł czas na odpoczynek. Ania Lewandowska na majówkę pojechała do Londynu! Skąd to wiemy? Z zamieszczonej na jej profilu na Instagramie fotografii. Ania na zdjęciu pozuje przy "The Hillgate". "The Hillgate" to znany bar w stolicy Wielkiej Brytanii. Ciekawe, czy w związku z majówkowym wypoczynkiem, Ania pozwoliła sobie na jakiegoś fast fooda? ;)

Reklama

Zobacz też: Anna Lewandowska jednak czasem pozwala mężowi na coś słodkiego! Ale tylko z bardzo ważnego powodu :-)!​

Naszą uwagę zwrócił również podpis Ani obok zdjęcia.

Zobacz także

Łap szczęście z prostych chwil - napisała Lewandowska.

Fanom najwyraźniej spodobał się ten cytat.

Cudowna - napisała jedna z fanek. Cały pikuś, cieszyć się z prostych rzeczy - tak brzmi kolejny komentarz. Żyj chwilą - czytamy dalej!

Nie obyło się niestety również bez złośliwości, ale w tym pozytywnym majówkowym klimacie pozwolimy sobie je odpuścić. ;)

Ania pojechała do Wielkiej Brytanii.

Instagram

Lewandowska ostatnio była bardzo zapracowana.

Facebook

Reklama

A wy jak spędzacie majówkę?