Aneta Zając prawie całe wakacje spędziła na planie "Pierwszej miłości". Losy jej bohaterki, Marysi, znów mocno się skomplikują. A to wszystko za sprawą córki, Julii, która przez przypadek weźmie narkotyki z torby Krystiana (Patryka Pniewskiego)! Dziewczyna trafi do szpitala i... Nie, nie zdradzimy Wam dalszego ciągu! Wierni fani muszą poczekać do 31 sierpnia, kiedy to na antenie Polsatu zobaczymy nowe odcinki produkcji!

Tymczasem aktorka w rozmowie z „Fakt TV” Zając przyznała, że na planie jest tak samo gorąco jak i w życiu ich bohaterów. Zwłaszcza kiedy w pobliżu pojawia się... Misiek Koterski, który jak nikt inny potrafi rozśmieszyć całą ekipę:

Michał jest serdecznym i miłym człowiekiem, a jego dobry humor udziela się wszystkim, więc siłą rzeczy grało nam się świetnie - mówi Aneta.



Zając świetnie dogaduje się nie tylko z Michałem :)

