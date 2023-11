1 z 6

Aneta Zając na jesiennej ramówce Polsatu, która odbyła się w Villa Foksal w Warszawie, zachwyciła! Gwiazda serialu "Pierwsza Miłość" postawiła na wrzosową sukienkę od Patrizii Pepe! Gwiazda rzadko kiedy wybiera taki kolor, a szkoda, bo wyglądała świetnie ;) Do sukienki dobrała czarne dodatki. Całość podkreślił delikatny makijaż. Taki look idealnie sprawdził się na wieczorną imprezę w ogrodzie. My jesteśmy na tak ;)

