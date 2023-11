Uczestnicy dopiero wieczorem zostali poinformowani, że autokar, na który czekali nie przyjechał ponieważ spadł w przepaść. W tym dramatycznym wypadku zginęli ludzie. To wydarzenie wstrząsnęło wszystkimi uczestnikami, ale najbardziej dotknęło Tomasza Karolaka. Zdenerwowany postanowił zrezygnować z dalszego udziału w programie "Ameryka Express"!

To ten etap w ogóle nie powinien był się odbyć. Powinniśmy dostać sms-a. W tej sytuacji ja i Kuba zrezygnujemy dobrowolnie z tego programu, już to ustaliliśmy. Lara i Piotr niech zostaną. My to mamy już obgadane. Autobus nie przyjechał, zginęli ludzie. Tę informację otrzymaliśmy dopiero wieczorem - powiedział wzburzony Karolak.