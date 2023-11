Reklama

Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński od lat wspierają Dom Aniołów Stróżów, gdzie trafiają dzieci z patologicznych rodzin. Aktorzy często spotykają się z podopiecznymi stowarzyszenia, co więcej - myśleli kiedyś o adopcji pewnej dziewczynki. Niestety, nie zawsze, mimo szczerych chęci, da się spełnić wszelkie warunki i zasady. Posłuchajcie, co zdradziła nam Alżbeta podczas świątecznej akcji fundacji One Day!

