Alicja Szemplińska wygrała kolejny odcinek "Szansy na sukces", co oznacza że jej szanse na reprezentowanie Polski na Eurowizji 2020 stale rosną! Przypomnijmy, że 10. edycję The Voice of Poland wygrała właśnie ona! Widać, że sukces goni sukces - czy to oznacza, że kolejnym krokiem będzie wyjazd na Eurowizję? Okazuje się, że właśnie tak może być! Posłuchajcie, co nam zdradziła Alicja! Wiemy, czy ma już pomysł na piosenkę i z kim chciałaby współpracować!

Kim jest Alicja Szemplińska?

Zwyciężczyni The Voice of Poland 2019 ma 19 lat i pochodzi z Ciechanowa. Jak mówiła w programie, do The Voice of Poland trafiła gdy tylko osiągnęła wiek wymagany regulaminem. Od początku też wiedziała, że chce trafić do drużyny chłopaków. Ale Voice nie był jej debiutem. W 2014 roku wygrała show "Hit Hit Hurra!".