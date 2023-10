Aleksandra Żebrowska pokazała ciążowy brzuszek w odważnym ujęciu. "Sprzedam drewno..."

Aleksandra Żebrowska i Michał Żebrowski to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych par, w polskim show-biznesie. Cenieni są m.in. za poczucie humoru i dystans do siebie. Aleksandra i Michał są szczęśliwym małżeństwem od 14 lat i wychowują czworo dzieci.

Aleksandra Żebrowska zaapelowała: "Idź na wybory"

Aleksandra Żebrowska nie boi pokazywać się w naturalnej odsłonie, bez makijażu. Czy to w ciąży, czy po niej chętnie pokazuje nieprzerysowaną rzeczywistość. Jest autentyczna i przez to bardzo lubiana. Ostatnio dzięki swoim zasięgom na Instagramie postanowiła namówić swoich fanów do głosowania, które odbędzie się już za kilka dni.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października 2023 roku. Jest to bardzo ważny dzień dla wszystkich Polaków. Liczy się frekwencja i świadomy wybór.

Zdjęcie wstawione przez Aleksandrę zrobione zostało jeszcze podczas ciąży. Leży ona topless na stosie drewna.

Sprzedam drewno. Przysuche - napisała Żebrowska.

Pod opisem pojawił się również hasztag #idźnawybory. Zdjęcie i opis mają ukryty przekaz. Jest to aluzja co do obecnej sytuacji politycznej w kraju. Zauważyli to również obserwatorzy kobiety, którzy chętnie skomentowali fotografię.

Znakomita sztuka wystawiana na deskach nabiera nowego znaczenia - skomentwała jedna osoba.

Jako Przysuszanka serdecznie proszę Pana Prezesa, aby nie przyjeżdżał i nie robił mojemu rodzinnemu miastu, takiego fejmu - napisała fanka.

Inteligentny dowcip. Uwielbiam - podsumowała obserwatorka.

Inteligenty żart Żebrowskiej odnosi się do sytuacji politycznej. Politycy PiS-u i prezes partii Jarosław Kaczyński, w poniedziałek 9 października pojadą do Przysuchy, gdzie odbędzie się konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości. Podczas jednego spotkania zapytano Kaczyńskiego, czy weźmie udział w debacie z Donaldem Tuskiem.

Mam wtedy zapowiedziane spotkanie w sprawie bezpiecznej wsi w Przysusze. Już wiem, co wybiorę i co jest ważniejsze - skomentował Kaczyński.

Źródło: Instagram