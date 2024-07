Aleksandra Kwaśniewska postanowiła skomentować wynik debaty Beaty Szydło i Ewy Kopacz. Kwaśniewska rzadko decyduje się na deklaracje polityczne. Czemu więc teraz postanowiła się wypowiedzieć? Cóż, chyba debata jej nie porwała...

Ola opublikowała na Instagramie swoje zdjęcie z głową opartą o stół i wiele mówiącymi hashtagami - #debata#próbowałam.

Musimy przyznać, że odkąd Kwaśniewska zaczęła wrzucać zdjęcia na Instagrama, dała się poznać z innej strony - jako kobieta z dużym poczuciem humoru i z dystansem do samej siebie. Pamiętacie jej wpis "parszywa jak komarzyca, gorsza niż zaraza najgorsza"?

Czekamy na kolejne wpisy!

#debata #próbowałam

