Akop Szostak przechodzi trudne chwile. Sportowiec opublikował na Instagramie niepokojące zdjęcie i dodał wpis, w którym wspomniał o Sylwii Szostak, z którą rozstał się kilka miesięcy temu. Akop Szostak zdradził, co się dzieje, a internauci od razu ruszyli z komentarzami. Trudno powstrzymać łzy...

Pod koniec marca Akop Szostak i Sylwia Szostak ogłosili rozstanie. Okazało się wówczas, że po dziesięciu latach małżeństwa para zakończyła swój związek. Decyzja influencerów była szokiem dla ich fanów, którzy zaczęli pisać wprost, że czują się oszukani przez parę, która w zasadzie do samego końca mówiła o swoim uczuciu. Kilka dni przed ogłoszeniem rozstania Akop Szostak wytatuował sobie twarz żony, co później dosadnie skomentowała jedna z fanek: "Ładnie nas okłamywaliście". Po rozstaniu była para zamieszkała oddzielnie i musiała podzielić się opieką nad ich psami. Niestety, teraz Akop Szostak pokazał jednego z czworonożnych przyjaciół z bandażem na łapce. Sportowiec wyjawił, co się stało.

Bardzo kocham tego jamnika. Jest to wspaniały pies ale jeśli życie od urodzenia przynosi mu wiele bólu. Sporo osób pyta co się dzieje z jego łapką że jest obandażowana. Jak wiecie od urodzenia był sparaliżowany

W dalszej części wpisu Akop Szostak wspomniał o Sylwii Szostak i zdradził, że razem robili wszystko, aby pomóc pieskowi. Niestety, teraz najnowsza diagnoza weterynarza brzmi bardzo niepokojąco.