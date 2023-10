Już wkrótce w TVP ruszy nowe show "You Can Dance- Nowa Generacja". W programie będą wezmą udział dzieci w wieku od 8 do 13 lat, a ich występy będzie oceniać jury w składzie: Agustin Egurrola, Misha Kostrzewski (brat Małgorzaty Rozenek-Majdan) oraz Klaudia Antos. Niestety, jakiś czas temu media informowały, że niektóre środowiska taneczne bojkotują nowe taneczne show, które ma być pokazywane w TVP.

Bojkot "You Can Dance"?

Jak reaguje na to Agustin Egurrola? Juror przed naszą kamerą odniósł się do medialnych informacji!

Muszą zobaczyć ten program, zobaczyć, że nadchodzi cudowny czas dla tańca w Polsce, że pokażemy, jak pięknie polscy tancerze tańczą- zaczął juror "You Can Dance- Nowa Generacja".

Posłuchajcie, co jeszcze o "You Can Dance" powiedział nam Agustin Egurrola!

