Dla Agnieszki Woźniak-Starak ten rok był naprawdę dramatyczny. Dziennikarka w sierpniu straciła ukochanego męża, a tragedia spowodowała, że prezenterka wycofała się ze świata show-biznesu. Gwiazda zrezygnowała także z prowadzenia programu "Big Brother", a jej miejsce zajęła Gabi Drzewiecka. Agnieszka Woźniak-Starak chciała przeżyć okres żałoby z dala od mediów i zawiesiła swoją karierę. Jednak bardzo prawdopodobne jest, że już wkrótce dziennikarka wróci do pracy. Jednak nie do telewizji, ale do radia!

Agnieszka Woźniak-Starak wraca do pracy?

Jak dowiedział się "Super Express", Agnieszka Woźniak-Starak podjęła ponoć ważną decyzję i zdecydowała się wrócić do pracy. Osoba z bliskiego otoczenia dziennikarki zdradziła, że od nowego roku Agnieszka Woźniak-Starak rozpocznie pracę w newonce.radio. Prezenterka ma dostać własną audycję, która będzie poruszała kobiece tematy.

Co więcej, wpływ na decyzję Agnieszki Woźniak-Starak miał mieć podobno Kuba Wojewódzki. Dziennikarz pracuje w newonce.radio i w każdy poniedziałek prowadzi audycję razem z Piotrem Kędzierskim. Prezenter jest przyjacielem Agnieszki Woźniak-Starak i bardzo wspierał ją w tragicznych chwilach.

Póki co prezenterka jednak nie ma w planach powrotu do telewizji. W niedawnej rozmowie z Dorotą Wellman przyznała, że nie widzi już siebie w świecie rozrywki.

Tęsknię za telewizją, ale nie wyobrażam sobie żebym wróciła do rozrywki. Wiesz, mało co sobie teraz wyobrażam - powiedziała dziennikarka.

Miejmy nadzieję, że Agnieszka Woźniak-Starak nabierze sił i będzie mogła powoli wrócić do pracy. Trzymamy za to mocno kciuki!

W tym roku dziennikarka straciła swojego ukochanego męża

EastNews