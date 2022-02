Agnieszka Woźniak-Starak w modnym płaszczu na wiosnę 2022, ale to botki gwiazdy przyciągają całą uwagę

Agnieszka Woźniak-Starak odkąd została prowadzącą "Dzień dobry TVN" niezmiennie zachwyca i inspruje swoimi stylizacjami. Dziennikarka uwielbia podkręcać swoje zestawy odpowiednio dobranymi dodatkami, a największą uwagę zwracają buty gwiazdy TVN, które niejednokrotnie wywoływały spore kontrowersje. Ostatnio Agnieszka Woźniak-Starak została przyłapana przez paparazzi, kiedy opuszczała studio "Dzień dobry TVN", a na uwagę zwraca nie tylko obszerny garnitur w kratkę, ale przede wszystkim botki. Te kowbojki to hit na jesień 2021! Agnieszka Woźniak-Starak w idealnych botkach na jesień 2021! Agnieszka Woźniak-Starak nie boi się kontrowersji i lubi bawić się modą, a ostatnio jesienne stylizacje dziennikarki robią prawdziwą furorę. Tym razem gwiazda opuszczając róg Marszałkowskiej i Hożej została przyłapana przez fotoreporterów i z charakterystyczną dla siebie klasą uśmiechała do obiektywów. Tymczasem na uwagę zasługuje jesienny zestaw Agnieszki Woźniak-Starak. Gwiazda TVN postawiła na modny garnitur w kratkę, który uzupełniła czarnymi kowbojkami. Te buty w tym sezonie wróciły do łask i podbijają polskie ulice! Zobacz także: Oto najdziwniejsze buty na świecie! Agnieszka Woźniak-Starak z "Dzień Dobry TVN" i tak je założyła Agnieszka Woźniak-Starak doskonale wie, jak zwrócić na siebie uwagę i wybiera dodatki, które nie tylko idealnie dopełniają jej stylizacje, ale przyciągają wzrok. W tym przypadku są to botki i skórzana torebka worek. Garnitury już od wielu sezonów są prawdziwym hitem, a gwiazdy udowadniają, że idealnie sprawdzają się na wiele okazji. Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na model w kratę z obszerną marynarką. Jak oceniacie stylizacje gwiazdy? Czarne klasyczne botki kupicie w Sinsay...